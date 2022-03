Amici 21: Alex litiga con Luigi, cos’è successo

Alex non condivide alcuni comportamenti di Luigi e durante il daytime di oggi di Amici ne parla con Crytical. Ne nasce subito dopo un’accesa discussione.

Il cantante di Sogni al cielo non condivide il fatto che Luigi non abbia espresso la sua opinione su uno specifico guanto di sfida.

Si tratta del guanto che è stato rifiutato da Anna Pettinelli ritenendolo ingiusto per il suo allievo Crytical ma che domenica è stato ritenuto equo dalla giuria.

Di conseguenza, l’altro contendente che è stato appunto Luigi ha vinto la sfida aggiudicandosi un punto per la sua squadra, durante la prima puntata del serale.

Alex contro Luigi ad Amici 21

Secondo Alessandro Rina, Luigi Strangis ha sbagliato nell’accettare questa sfida, perché in effetti non era paritaria nei confronti del rapper. Alex ne parla proprio con Crytical mentre sono insieme in stanza da soli.

Luigi, venuto a conoscenza di quanto ha appena detto si confronta con Alex. Ne nasce una discussione molto accesa in cui Strangis accusa Rina di aver parlato alle sue spalle e Alex accusa Luigi di non esprimere mai realmente ciò che pensa, di non sbilanciarsi mai con una posizione netta.

Sono sei mesi che vivono sotto lo tetto, quello della casetta di Amici, e ormai crede di aver capito che non è del tutto autentico. Luigi replica affermando che il suo interlocutore non può pretendere di sapere cosa gli passi per la mente e quindi non può accusarlo di peccare di insincerità. Secondo voi chi ha ragione?