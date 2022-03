Amici 21: provvedimento per uso improprio di internet

Nunzio è accusato di infrangere le regole di Amici sull’utilizzo del computer e ne consegue un provvedimento che finisce per travolgere tutti gli altri ragazzi del serale.

Tutto inizia quando Aisha riferisce in privato a Christian di aver visto Nunzio mandare delle mail alla sua famiglia mediante il pc che hanno disposizione in casetta per studiare.

Il ballerino latinista sente i loro discorsi e interviene nella conversazione. Nunzio accusa a sua volta Christian sottolineando che non è il solo ad aver trasgredito, ad esempio tutti usano Twitter di nascosto.

Ne nasce un’accesa discussione tra i tre ragazzi e interviene anche Alex cogliendo l’occasione per affermare di non fidarsi affatto dell’allievo di Raimondo Todaro alludendo a dei precedenti.

Arriva il provvedimento disciplinare

Il giorno dopo, la produzione che ha assistito dalla videocamere al litigio, decide di intervenire. L’uso improprio del computer riguarda non solo Nunzio ma quasi tutti.

Ne deriva una comunicazione per i ragazzi: l’utilizzo di internet in casetta è sospeso. Potranno collegarsi solo dalla sala 8 e soltanto per motivi di studio.

Il numero di infrazioni per ciascuno di loro va da 2 (Crytical) a 9 (Leonardo) e spaziano dall’utilizzo dei social ai messaggi tra i ragazzi stessi, inviati per comunicare tra loro e per eludere i microfoni.

Luigi è l’unico che non avrebbe commesso alcuna intemperanza anche se lui stesso sottolinea di aver visto alcuni live a scopo istruttivo.

A quel punto Dario palesa di essere molto infastidito dal provvedimento, ritenendo che la trasgressione commessa da Nunzio sia molto più grave delle altre.

Il ballerino si difende spiegando di non aver mandato mail ma di aver letto una messaggio di posta con un referto medico di sua nonna.

Il ragazzo sostiene che la decisione della produzione non sia colpa sua perché nella lite della sera prima si è semplicemente difeso da un attacco.

Cosa ne pensate di questo provvedimento ad Amici?