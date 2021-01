Samuele Barbetta stupisce Veronica Peparini ad Amici 20

Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi che è appena andato in onda. Gli allievi, tra cui Samuele, continuano ad esibirsi per la conferma della felpa.

Durante la puntata di sabato non abbiamo ancora visto tutti gli allievi al centro dello studio, così oggi vediamo le altre esibizioni, nel corso dei due appuntamenti quotidiani su Canale 5 e Italia 1.

In particolare, Raffaele non riesce a convincere tutti i professori. Il cantante, infatti, deve vedersela ancora una volta con Rudy! Raffaele si esibisce con un pezzo di Lucio Battisti e convince la sua insegnante, ma non Zerbi.

Già la settimana scorsa Arisa è rimasta indignata per il comportamento del collega. Questo perché Raffaele è stato preso di mira dal professore. Secondo lui, non avrebbe abbastanza personalità e ha persino provato a bloccare l’uscita del suo inedito. Per fortuna, la produzione non ha accettato la richiesta di Zerbi.

Anche nella puntata di oggi, però, l’insegnante continua a sostenere che Raffaele non sia un vero artista e che Arisa non deve illuderlo.

Continuando con le prove degli altri allievi, arrivano anche quelle di Tommaso e di Samuele. Grande soddisfazione per il primo che dopo tanti sforzi durante le prove riceve un bel 7 da Alessandra Celentano. Un risultato non da poco, considerando la severità della maestra.

Samuele, torna ad esibirsi con una coreografia da lui creata durante le vacanze di Natale. Il ballerino danza insieme a Tommaso e Martina, ricevendo subito dopo i complimenti di Veronica Peparini.

“Ruberai il lavoro a un sacco di coreografi”, commenta la maestra confessando che il ballerino di Amici le ricorda una persona a lei familiare, ai suoi esordi nel mondo della danza, riferendosi con ogni probabilità a suo fratello, Giuliano Peparini.