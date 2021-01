Durante la nuova puntata speciale di oggi di Amici di Maria De Filippi, tutti i cantanti tranne Leonardo e Ibla si sfidano in diretta con i loro inediti. A giudicare è il pubblico da casa che deve scegliere mediante televoto il suo inedito preferito.

Primi in classifica, rispettivamente primo e secondo, sono Sangiovanni e Deddy. Il primo potrà quindi contare su un vantaggio per la sua Lady che sarà disponibile su tutte le piattaforme due giorni prima degli altri.

Mentre Evandro e Arianna, agli ultimi due posti, nell’immediato non potranno avere i loro inediti sulle suddette piattaforme. Ecco la classifica finale:

Si ritorna a parlare del litigio tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano. La ballerina professionista è chiamata in studio per confrontarsi con la professoressa che è convinta che le abbia mancato di rispetto quando ha difeso Rosa in sala prove.

Subito dopo si esibiscono Emma ed Alessandra Amoroso con la loro intensa Pezzo di Cuore. Le due artiste non potevano scegliere un palco diverso da quello di Amici per presentarla per la prima volta in tv!

Tommaso si esibisce in una coreografia estremamente difficile che lo mette alla prova da tanti punti di vista. La performance è ritenuta sufficiente dalla Celentano e secondo lei il ballerino ha fatto un ulteriore passo avanti.

Tuttavia, il ragazzo non ha dato ancora il massimo e potrebbe fare molto meglio. La Cuccarini e la Peparini apprezzano, invece, il lavoro che la maestra sta facendo con lui e i risultati si cominciano a vedere.

Tra i momenti più belli della puntata, l’esibizione di Giulia e Samuele, protagonisti di un passo a due. La coreografia prevede un bacio tra i due ballerini e questo lascia Sangiovanni un po’ turbato.