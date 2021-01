Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi, che è appena andato in onda. I ragazzi si devono collegare in una diretta Instagram, ognuno separato dall’altro, e cantare un loro inedito.

In base al numero di persone che si collegherà, l’ultimo in classifica non potrà cantare il suo brano durante la puntata di domani.

Inoltre, il suo pezzo non verrà caricato sulle piattaforme di streaming come quello gli altri. Esonerata è Ibla che è entrata solo da una settimana.

Il cantante ad avere più persone collegate durante la diretta è Sangiovanni, seguito da Deddy, Aka7even e Arianna al quarto posto. Questo posizionamento di tutto rispetto spiazza un po’ tutti, compresa la ragazza.

L’inedito di Arianna incuriosisce il pubblico di Amici

Prima di conoscere il resto della classifica, gli altri ragazzi si confrontano. Come Raffaele che parla con Ibla sostenendo che questo successo di Arianna sia stato determinato anche dalla sua visibilità durante i daytime.

La ragazza, inoltre, non ha mai presentato un inedito vero e proprio. E questo potrebbe aver incuriosito ulteriormente il pubblico.

Il più deluso è Leonardo, che ancor prima di sapere che è in ultima posizione ha uno sfogo con Maria De Filippi. Il cantante teme di dover tornare a condurre la sua vita precedente, “la vita di un altro”.

La conduttrice prova a fargli capire che non sarà una diretta Instagram a decidere il suo destino e che deve dargli il giusto peso. A dire il vero anche quando la sua Via Padova è stata prima ovunque Leonardo non ha saputo gioire veramente.

Il suo nuovo inedito, Natale e l’estate, purtroppo, non verrà presentato domani in puntata, mentre potremo ascoltare il primo pezzo completo scritto da Arianna.