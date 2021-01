Amici 20: il video del litigio fra Alessandra Celentano e Elena d’Amario

In occasione del Daytime di Amici 20 trasmesso da Canale 5 lo scorso 15 gennaio, i telespettatori di Canale 5 hanno assistito ad una scena davvero inedita. Era infatti da tempo che non vedevamo un litigio fra Alessandra Celentano e uno dei ballerini professionisti della scuola. O forse semplicemente non era mai accaduto prima. Ma che cos’è successo esattamente?

Il litigio fra Alessandra Celentano e Elena d’Amario ad Amici 20: ecco il video

Partiamo da un presupposto: sappiamo benissimo come funzionano le lezioni di Alessandra Celentano. La maestra è sempre molto dura con gli studenti, particolarmente con quelli che a detta sua non meritano di essere nella scuola. Ad ogni edizione, la maestra ha sempre almeno un paio di studenti che non fa altro che criticare per le loro mancanze fisiche o tecniche.





Nel corso di una recente lezione con la ballerina Rosa di Grazia, la Celentano ha però fatto imbestialire la ballerina professionista Elena d’Amario. Di norma, Elena la vediamo pacata e tranquilla, ma questa volta purtroppo ha letteralmente perso le staffe.

Elena si è infatti resa conto che la “povera” Rosa non aveva mai fatto una coreografia come quella proposta dalla Celentano. La professionista ha dunque cercato di intromettersi nella lezione, spiegando le sue ragioni e invocando un mimimo di comprensione.

L’interruzione ha però mandato su tutte le furie Alessandra Celentano, che ha così risposto per le rime ad Elena. La maestra si è sentita in qualche modo sminuita nel suo ruolo di insegnante e ha chiesto ad Elena un po’ di rispetto. A fine discussione, Elena è stata letteralmente cacciata fuori dall’aula dove si stava svolgendo la lezione.

Qui sotto potete rivedere quello che abbiamo visto oggi ad Amici 20! OMG!