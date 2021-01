Amici 20: Giulia e Sangiovanni si sono baciati (video)

Giulia e Sangiovanni si sono baciati durante la nuova puntata di Amici 20! Durante il daytime di oggi, la ballerina ha raggiunto il cantante di Gucci Bag in camera dove stava riposando e quando si è svegliato lei si è sdraiata accanto a lui.

“Non posso mandarti via. Non posso starti distante”, ha detto Sangiovanni. Poi si sono nascosti sotto al cappuccio della felpa di lui e a quel punto è scattato il bacio!

Giulia ha confermato quanto è accaduto quando è arrivata in sala prove ed era molto emozionata! Gli altri ballerini hanno subito notato il suo stato d’animo della ballerina, al punto che Martina ha intuito e ha chiesto direttamente se si fossero baciati.

Giulia ha baciato Sangiovanni, la reazione degli altri ragazzi di Amici

La ragazza ha annuito e tutti hanno gioito insieme a lei. Poi Giulia ha detto: “Era il primo. Per me era il primo. A 18 anni ho dato il primo bacio”. La ballerina, dunque, non aveva mai dato neanche uno a stampo, quindi per lei è stato un momento emozionante e che non dimenticherà mai.

Giulia non ha mai nascosto di avere un debole per un cantante della scuola, arrivando ad ammettere che si trattasse proprio di Sangiovanni solo poche settimane fa.

Inizialmente sembrava un amore impossibile, perché lui era fidanzato. È evidente che sia finita con l’altra ragazza, anche perché Sangiovanni non ha respinto le attenzioni di Giulia, anzi si sono avvicinati moltissimo nelle ultime settimane.

Il giorno dopo, però, il cantante ha avuto modo di riflettere sul bacio e alla ragazza ha detto di volerci andare piano, quindi sembra aver fatto già un passo indietro.

Qui sotto potete recuperare il video del bacio tra Giulia e Sangiovanni. E voi cosa ne pensate di quello che è successo oggi ad Amici tra loro due?