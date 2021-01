Ci risiamo. Noah Beck e la sua banda di amici tiktoker torna ad essere al centro delle polemiche. Il motivo? Nei giorni scorsi Noah e molti altri influencer come lui, che dovrebbero dare il buon esempio, si sono resi protagonisti di un nuovo scivolone. Ma che cosa è successo esattamente?

Tiktoker in vacanza alle Bahamas a Capodanno: la risposta di Noah Beck alle polemiche

THE FANS ARE MAD! TikToker Sienna Mae gets backlash from fans for going on skiing trip. Sienna also got backlash for going to Hawaii few weeks ago. This as TikTokers go to Bahamas on vacation. California extended COVID lockdown to mid-January with hospitals at breaking point. pic.twitter.com/LMffzzwbO0 — Def Noodles (@defnoodles) December 30, 2020

Noah è partito in vacanza per qualche giorno, per festeggiare l’arrivo del 2021, in compagnia della fidanzata Dixie d’Amelio e di Charli d’Amelio, Chase Hudson, Bryant Eslava e Avani Gregg.







Il problema, ovviamente, che questo non è certo il momento più adatto per viaggiare, soprattutto negli Stati Uniti. Nel bel mezzo della peggiore ondata di Coronavirus che ci saremmo potuti immaginare, questo gruppo di tiktoker ha deciso di divertirsi come se non ci fosse un domani. Niente distanziamento, niente mascherine, niente di niente. Come se il Covid non esistesse.

Come avrà risposto Noah Beck alle accuse? Ecco le sue dichiarazioni a Pap Galore

Sai, visto e considerato il settore dove lavoriamo, credo che ad un certo punto tu senta il bisogno di scollegarti un attimo. Ecco perché abbiamo deciso di farlo. Per noi è stato semplicemente un viaggio per fuggire via. Volevamo allontanarci da tutto, abbiamo deciso di prendere un jet privato, quindi eravamo noi da soli.

Noah Beck ha anche aggiunto:

Penso sia divertente, perché alcuni di quelli che hanno commentato vorrebbero essere con noi. Se rispondessi a qualcuno di quelli che mi critica “Hey vorresti venire con noi alle Bahamas? e dicessero di sì poi potrei screenshottare la risposta e dire loro “Ah ma non eri lo stesso che mi criticava?”.