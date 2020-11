Gucci bag è il titolo del primo inedito presentato ad Amici 20 da Sangiovanni, giovane artista di 17 anni che ha ottenuto il banco nella scuola più famosa d’Italia proprio con questa canzone. Di seguito il testo del brano e il video dell’esibizione.

Testo (fonte CliccandoNews)

Penso che sei più bella di me

penso che il passato faccia male

ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci

se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi cuci le ferite

non amo le luci

no amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci

non amo le luci

no amo le bullshit

non mi dire le bugie

se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi

se mi cuci le ferite

sono più felice

Devo preservarmi per salvarmi

da diversi drammi

devo stare attento pure agli altri

non voglio giocare un’altra volta

a scacchi se no poi ne usciamo matti

voglio diffidare causa

al mio passato che

non è passato dopo anni

non voglio arrivare

a fare un’altra guerra

quindi depongo le armi

Penso che sei più bella di me

penso che il passato faccia male

ma ora sono qui per dirti

Ti regalo una bag di Gucci se mi togli i dubbi

se mi cuci i buchi, se mi cuci le ferite

non amo le luci, no amo le bullshit

non mi dire le bugie sono più felice

una bag di Gucci, non amo le luci

no amo le bullshit

non mi dire le bugie

se mi togli i dubbi se mi cuci i buchi

se mi cuci le ferite sono più felice