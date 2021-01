Amici 20: le anticipazioni della puntata del 9 gennaio

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici 20 e il pubblico e la pagina Amici News hanno rivelato già tutte le anticipazioni sulla registrazione. La nuova puntata speciale del sabato che vedremo andrà in onda sabato 9 gennaio 2021.

Arisa, dopo la lettera di Rudy Zerbi, dovrà fare una scelta tra i suoi tre cantanti e mandare uno di loro in sfida contro un aspirante allievo. Ospite della puntata Fabrizio Moro che canterà un medley dei suoi successi tra cui Portami via e Il senso di ogni cosa. Il giudice esterno è Luca Donadoni, presente in studio come rappresentante di Radio 105, Alessandro Sansone.

Ma i cantanti Kika, Raffaele e Arianna non sono gli unici a rischiare di lasciare Amici in questa puntata. Anche il ballerino Riccardo, infatti, rischia di cedere il suo posto. Per lui è rimasta in sospeso una sfida dovuta a un provvedimento disciplinare e dovrà confrontarsi con un ballerino classico di nome Alessandro.

Rudy Zerbi, inoltre, sospenderà il giudizio su Sangiovanni: non gli riconsegnerà la maglia dopo la sua esibizione, pur giudicandola sufficiente. Forse si tratta di una punizione per un suo comportamento, un po’ come successe con Arianna qualche tempo fa.

A quanto pare, infatti, Sangiovanni si sarebbe lamentato perché nel suo brano eseguito in puntata non c’erano cori. L’insegnante metterà in discussione anche il banco di Aka7even. La sua professoressa Anna Pettinelli, tuttavia, non gli toglierà il banco.