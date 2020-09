Taylor Swift canta Betty ai Country Music Awards 2020 e cambia le parole!

Ieri Taylor Swift ci ha regalato la prima esibizione live di una canzone tratta dal suo nuovo album Folklore; la cantante americana, infatti, è tornata alle origini intonando Betty durante i Country Music Awards 2020. Nel video la possiamo vedere seduta con la sua chitarra nel tempio della musica country, lo storico Grand Ole Opry House di Nashville, mentre canta la versione acustica di uno dei brani più belli del disco.

Le performance acustiche di Taylor Swift sono sempre le più belle ed intense, ma riguardo a questa esibizione specifica, i fan sono subito accorti che la cantante ha fatto una piccola modifica al testo di Betty per poter essere “family friendly” per la messa in onda tv. Il ritornello del brano solitamente dice:

But if I just showed up at your party/ Would you have me?

Would you want me? Would you tell me to go fu** myself?

Or lead me to the garden?

Ma la “nuova” versione censurata dalle parolacce dice:

But if I just showed up at your party/ Would you have me?

Would you want me? Would you tell me to go straight to hell?

Or lead me to the garden?

Il significato è più o meno lo stesso, ma ovviamente con parole più adatte alla messa in onda tv in prima serata. Leggi qui tutta la traduzione del testo di Betty!

Guarda la performance di Betty di Taylor Swift:

Taylor Swift - betty (Live from the 2020 Academy of Country Music Awards)

Di cosa parla la canzone:

Betty è una delle tre canzoni di Folklore che Taylor Swift aveva definito il “triangolo amoroso adolescenziale” insieme a Cardigan e August. I personaggi di questa storia sono James, Betty, una ragazza con cui il primo ha tradito la fidanzata e Inez, la pettegola della scuola. In questo brano James confessa a Betty di essersi pentito di averla fatta soffrire e spera che lei lo potrà perdonare.

Ecco cosa ha detto la cantante ad una radio country:

(James) ha sostanzialmente perso l’amore della sua vita e non sa come recuperarlo. Penso che tutti noi abbiamo vissuto questo tipo di situazioni nella nostra vita in cui impariamo a scusarci sinceramente per la prima volta. Tutti commettono errori, a volte buttando all’aria tutto, e questa è una canzone che ho scritto dal punto di vista di un ragazzo di 17 anni. Ho sempre amato il fatto che nella musica puoi scivolare in diverse identità e puoi cantare dalla prospettiva di altre persone. Questo è quello che ho fatto in questo pezzo e ho chiamato tutti i personaggi di questa storia come i figli dei miei amici… Spero vi piaccia!

Le parole di Taylor Swift, per giunta, sembrano confermare la teoria secondo cui Betty sarebbe il nome della figlia, mai dichiarato, di Blake Lively e Ryan Reynolds.