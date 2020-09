Amici 20: il daytime andrà in onda nel preserale di Italia Uno

Il daytime di Amici, dopo aver lasciato RealTime, si trasferisce su Italia Uno. La notizia è stata riportata da TvBlog che anticipa anche la collocazione oraria dell’appuntamento quotidiano, quella preserale, e non più del primo pomeriggio.

In attesa di scoprire quali saranno i professori e i talenti di Amici 20, ci sarebbero altre importanti novità. La prima è un grande ritorno per la nuova edizione del talent show.

Stando a quanto riportato da Amici News, infatti, il programma dovrebbe contare di nuovo sul pubblico in studio. Anziché dalla metà o dalla fine di novembre, inoltre, il talent inizierebbe a fine ottobre.

Aspettando le opportune conferme riguardo la presenza del pubblico, ecco il regolamento di Perla Promotions per Amici 20.

Vuoi assistere come pubblico alle trasmissioni prodotte dalla FASCINO P.G.T.?



Da oggi puoi fare richiesta di partecipazione alle trasmissioni di e con Maria de Filippi semplicemente prenotandoti gratuitamente all’evento creato sul sito.

Non è piu necessaria l’iscrizione al sito, ma sarà permesso ad ogni utente prenotare fino a 4 posti. Avrai la possibilità di prenotarti agli eventi pubblicati, inoltre selezionando il programma (o più di uno se vuoi) a cui vuoi assistere, il nostro staff potrà anche contattarti via mail e comunicarti la data e l’ora delle registrazioni previste (qualora di prossima realizzazione). Segui le indicazioni e con un semplice click potrai far parte del nostro pubblico.

Ti ricordiamo che per la partecipazione come “Pubblico” alle suddette trasmissioni televisive non dovrà mai essere versata nessuna quota a titolo di “biglietto” in quanto l’ingresso è assolutamente gratuito.

L’accesso in studio è vietato con borse, zaini, pochette e telefonini. Vanno obbligatoriamente lasciati al guardaroba.

SI INFORMA CHE AL FINE DI PREVENIRE IL RISCHIO CONTAGIO INFEZIONE COVID-19, ARRIVATI AGLI STUDI E MUNITI DI MASCHERINA, VERRÀ ESEGUITA DA PERSONALE MEDICO AUTORIZZATO, LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA. IN CASO DI POSITIVITÀ NON SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO.