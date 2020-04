Congratulazioni a Gaia Gozzi, che dopo tanti mesi di sfide, emozioni, lezioni e lacrime ha vinto Amici 19!

L’artista si è portata a casa il premio finale dopo una serata ricca, ricchissima di sorprese. E di lacrime! La proclamazione è avvenuta intorno alle 1:35 di notte, in uno studio quasi completamente vuoto.

Non si è trattata della solita proclamazione di Amici, insomma, ma qualcosa di ben diverso. Amici 19, purtroppo, ha dovuto far fronte come molti altri programmi all’emergenza Coronavirus. Ecco perché la vincitrice (povera!) si è dovuto accontentare gli applausi dei pochi presenti ed è così rimasto “a secco” persino degli abbracci dei suoi colleghi.

Qui sotto potete rivedere il video della proclamazione come vincitore di Amici 19!

Il riassunto della finale di Amici 19, in breve!

La serata è iniziata con un toccante discorso dI Maria de Filippi ai 4 finalisti. La tanto ambita coppa è stata presentata dal vincitore dello scorso anno, Alberto Urso. Alberto ha deciso di dedicare questo importante momento a tutte le persone che, in questi giorni, stanno combattendo contro l’epidemia. Tutti i proventi del televoto, fra l’altro, la produzione ha deciso di devolverli proprio alla Protezione Civile.

Subito dopo abbiamo assistito ad un’emozionante esibizione di molti dei nostri artisti preferiti sulle note di Un senso di Vasco Rossi. Fra di loro troviamo anche Irama, Annalisa e Michele Bravi.

Terminati i “convenevoli” è iniziata la garra vera e propria. Gaia Gozzi si è portata a casa la vittoria dopo aver battuto prima Nicolai, Giulia e poi infine.

Ecco tutti gli altri premi assegnati alla finale di Amici 19!

Javier, vi ricordiamo, si è portato a casa l’ambito premio Ballo, dopo aver battuto Nicolai, che di fatto è stato il quarto classificato. Con questo importante traguardo, Javier ha vinto un premio di ben 50.000 euro. A vincere il premio Tim Music (20.000 euro in gettoni d’oro) è andato a Coco Chanel di Gaia. Il premio Tim della Critica dei giornalisti è andato a Javier.

Ancora congratulazioni di cuore a e grazie a tutti voi lettori di Ginger per averci seguito in tutti questi lunghi mesi di trasmissione!