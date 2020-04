La casa di carta 5 si farà? Ecco i possibili scenari futuri della serie Netflix

La quarta parte della casa di carta è disponibile da ieri su Netflix (leggi le frasi più belle qui). Otto episodi intensi il cui finale lascia con un grande dubbio: ci sarà la quinta parte? Netflix non ha ancora dato conferme ufficiale ma le domande aperte rimangono molte.

La casa de papel è capace di mantenere altissima la tensione e l’attenzione del pubblico. Infatti, quando sembra che qualcosa stia per finire in un modo ecco che succede qualcosa di imprevedibile. Nairobi sembra morire poi un intervento la salva e poi finisce ostaggio di Gandia. Ancora una volta ci illude di un lieto fine ed ecco che arriva la morte.

Il trauma non si supera e colpisce tutti i membri della banda il cui obiettivo è ora salvarsi proprio in nome dell’amica scomparsa. Lisbona raggiunge i compagni proprio quando Alicia Sierra, lupo solitario, scova il professore che sembra nel finale con le spalle al muro. Come ne uscirà? Come potrà coordinare la banda se è lui stesso in scacco matto?

All’interno del Banco di Spagna resta poi da capire come si evolverà la situazione. Manila avrà un ruolo più centrale? Palermo avrà qualche nuovo momento di follia? Helsinki perderà qualche altro caro? Rio riuscirà a gestire il suo disturbo post-traumatico o crollerà? Stoccolma e Denver sono al capolinea? Sarà Marsiglia a salvare il professore come all’inizio di questa stagione? Tante domande che meritano una risposta anche se arriverà forse tra molto tempo.

Ecco alcune delle reazioni su Twitter dopo il finale de La casa di carta 4:

No dico è così che finisce? Un altro anno in sospeso per la quinta parte come minimo la casa di carta #LaCasadicarta — Anna (@ezechiela66) April 4, 2020