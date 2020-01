Amici 19: Francesco Bertoli litiga con gli altri ragazzi

Durante la striscia pomeridiana di Amici 19 andata in onda su Canale 5 avviene un litigio piuttosto serio tra Francesco Bertoli e molti degli altri ragazzi. Ciò si verifica dopo che, in sala prove, il cantante ha vinto contro Stefano nel torneo dei migliori.

Dopo che i due ragazzi sono tornati in sala relax, Francesco avverte un certo astio da parte di Martina. La ragazza ammette che Stefano avrebbe meritato di vincere. Quest’ultimo, seppur risentito, cerca di non offendere Francesco e si mantiene neutrale rispetto all’affermazione della ragazza.

Interviene Giulia in difesa di Francesco. A questo punto la cantante torinese attacca anche lei dicendo di non voler parlare con nessuno dei due. Giulia replica a tono, mentre il cantante di Geloso coglie l’occasione per esternare una sua sensazione. Quella che gli altri ragazzi sono poco sinceri con lui e che non lo stimano come cantante.

Dopo questa affermazione, Gaia va su tutte le furie e lascia la conversazione. Martina continua ad attaccarlo dimostrandosi risentita per i riconoscimenti che, a differenza sua, Francesco sta ottenendo dai professori. Anche gli altri ragazzi, però, hanno davvero maturato delle ostilità nei suoi confronti. E la realtà è peggiore delle sue stesse sensazioni. Nyv e Jacopo ritengono strano che sia così cambiato nel giro di poco tempo. Passando da essere un ragazzo timido a quello che è adesso.

Francesco trova assurdo che abbiano fatto dei simili ragionamenti alle sue spalle, considerando che il suo è stato un difficile percorso in seguito ai suoi problemi personali. Il cantante dice che l’atteggiamento di chiusura iniziale era dovuto al semplice disagio di trovarsi con degli sconosciuti. Martina non vuole sentire le sue ragioni e Nyv lo accusa di fare la parte della vittima mettendo gli altri in cattiva luce.