Amici 19: rinviata per i cantanti l’uscita fisica degli album

Amici 19, in accordo con le major discografiche e con le etichette indipendenti, decide di spostare l’uscita fisica degli album di Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo a data da destinarsi. Confermata è invece l’uscita sul digitale dei dischi, fissata per il 20 marzo 2020. Ecco il comunicato che annuncia il rinvio dei progetti discografici dei concorrenti in gara.

“Come segno di rispetto alle nuove direttive indette dal governo riguardanti il nostro Paese in emergenza sanitaria per il dilagarsi del coronavirus e per la tutela della salute delle persone, non vogliamo si esca da casa per comprare gli album finché non si avranno notizie ufficiali più confortanti. Vi aggiorneremo al più presto sulle tempistiche di uscita dei loro progetti discografici”.

I quattro allievi verso la terza puntata del serale

Proprio oggi, ai quattro cantanti in gara di Amici 19 è stata assegnata una prova comparata molto difficile. Gaia, Giulia, Nyv e Jacopo dovranno misurarsi con un medley di canzoni sui più grandi successi di Massimo Ranieri. Gli allievi si sono messi già all’opera con le vocal coach per poter dimostrare il meglio di sé, anche in vista della finale che è tra sole tre settimane.

Il talent show di Maria De Filippi si prepara dunque ad affrontare la terza puntata in prima serata su Canale 5. Mentre i quattro talenti del canto ancora in gara per la vittoria sono, in ogni caso, già pronti ad uscire con i loro primi progetti discografici. Sony Music Italy è la casa discografica scelta da Gaia Gozzi, Sugar è quella scelta da Nyv. Mentre Isola degli Artisti e Kazal sono le etichette indipendenti scelte, rispettivamente, da Giulia Molino e da Jacopo Ottonello.