Amici 19: arriva su RealTime un episodio speciale

Domani sera, alle 21: 10, su Realtime va in onda un episodio speciale di Amici 19 che sarà interamente dedicato al Serale.

“Impegno, passione e voglia di mettersi in gioco. Domani sera, insieme a Lorella Boccia e Marcello Sacchetta, esploreremo il percorso degli studenti della Scuola che hanno conquistato la maglia verde. Lo speciale di Amici 19 è alle 21.10, su RealTime!”

È quanto si ripromettono i due conduttori di questa edizione che ci faranno ripercorrere tutti i momenti più importanti dei ragazzi finora ammessi al serale di Amici 19.

Intanto, sono sette gli allievi che fino ad ora si sono meritatamente aggiudicati le maglie verdi: i tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i quattro ballerini Valentin, Nicolai, Talisa e Javier.

Restano, ancora, al massimo tre maglie da assegnare: chi se le aggiudicherà tra Francesco, Karina, Jacopo, Stefano, Martina e Matteo? Chi saranno gli ultimi talenti (al massimo 3) che riusciranno a conquistare un posto al Serale? Chi vincerà questa edizione?

Sabato abbiamo assistito all’abbandono del programma da parte del ballerino Federico, a causa di un infortunio alla mano. Ma abbiamo anche visto andare in onda una parte dell’esame di ammissione al serale di Francesco che però, almeno per ora, non è riuscito ad accedere alla fase finale del talent show.

A quanto pare, però, anche Karina ha lasciato Amici 19. Questo perché dovrebbe essere stata eliminata a porte chiuse subito dopo la puntata. Se così fosse, si contendono ancora la maglia verde il ballerino Matteo e i tre cantanti Jacopo, Martina e Stefano.