Benji e Fede confermano lo scioglimento: ecco spiegato il perché!

La notizia è arrivata all’improvviso ed ha travolto tutti i fan di Benji e Fede come una valanga. Ieri il duo modenese ha annunciato ai propri fan che quello del 3 Maggio all’Arena di Verona sarà il loro ultimo concerto insieme. Per ora sempre per sempre. Questa difficile decisione sarà spiegata in un libro, il secondo scritto da Benji e Fede, nel quale racconteranno le ragioni che li hanno portati a scegliere questa strada.

Molti fan, però, non erano molto felice del fatto che una notizia così sconvolgente fosse stata comunicata solo attraverso un post contenente la copertina di una libro, quindi i due artisti hanno deciso di confermare lo scioglimento con un video pubblicato sui loro social.

Abbiamo parlato molto di questo negli ultimi mesi, ci siamo confrontati come veri fratelli e dopo aver riflettuto a lungo abbiamo preso una decisione reciproca che rispettasse le necessità e i sentimenti di entrambi. Federico e Benjamin sono due giovani adulti come tanti altri, carichi di idee, emozioni, paure e speranze per il futuro. Vi racconteremo I motivi di questa nostra importante scelta ma anche moltissime altre cose di noi nel nostro libro NAKED, che sarà anche l’occasione per rivederci, e rispondere a tutte le vostre domande.

Non giudicateci, ma stateci vicino come avete sempre fatto.

NAKED fuori dal 17 Marzo in tutte le librerie e pre-ordinabile da adesso su Amazon (Link in bio).

With love,

B&F

Ecco il video di Benji e Fede in cui confermano lo scioglimento:

Il libro di Benji e Fede, nel quale i due spiegheranno le ragioni della loro separazione artistica, arriverà in tutte le librerie il 17 Marzo per Mondadori e si intitola Naked – Tutto quello che non avete mai visto. Il libro è già in pre-ordine su Amazon.