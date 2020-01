Amici 19: Nicolai litiga con Karina e gli altri ballerini

Durante la puntata di oggi di Amici 19, andata in onda su Canale 5, il ballerino Nicolai ha uno scontro molto acceso con Karina. La ballerina ha detto qualcosa che gli ha dato molto fastidio mentre erano insieme a lezione. Secondo lei, il ragazzo avrebbe un atteggiamento da primo ballerino e per giunta non lo è. Dopo essere tornati in sala relax, Nicolai esplode pronunciandosi molto duramente contro la ragazza, sentendosi giudicato da lei ma in generale anche dagli altri ballerini:

“Sono qui per imparare dai professori e non dai ballerini che sono qui in questa scuola, perché loro non capiscono niente, tu (Karina) non capisci niente“.

Gli altri ragazzi provano a calmarlo mentre Karina risponde a questa affermazione dimostrando un grande autocontrollo. Subito dopo, però, Nicolai va in sala prove per esercitarsi con Elena D’Amario. Per fortuna, il suo comportamento con la professionista è completamente diverso. Ora che si è sfogato, Nicolai appare come una persona molto alla mano e volenterosa di imparare. È evidente che non pensava davvero quelle parole rivolte a Karina e agli altri ragazzi.

Nicolai Gorodiski è il suo nome completo, è nato in Ucraina nel 1995 ma si è trasferito all’età di anno in Argentina. Scopre la danza per caso a 11 anni e in pochi anni fa notare il suo talento nei principali concorsi internazionali, Mosca e Varna, tra gli altri, e conquista già una serie di giovanissime fan con i video delle sue vibranti performance su Youtube.

Nicolai è stato lo scorso anno il ballerino di punta del National Ballet of Ukraine e precedentemente ha lavorato al San Francisco Ballet, al Royal New Zeland Ballet e al Croatian National Theater in Zagreb (Croazia). Tutto questo dopo essersi diplomato a Buenos Aires nel 2017.