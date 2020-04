Amici 19: Nicolai e Javier si conoscevano prima del talent?

Proprio ieri vi abbiamo raccontato del fatto che Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii stanno vivendo insieme la loro quarantena dopo Amici 19. Poco ore dopo, tra i telespettatori, è sorto il dubbio che i due ex rivali fossero amici già prima che il talent show di Canale 5 iniziasse. Ora, a intervenire sulla questione è stato direttamente il secondo classificato della categoria danza che su Instagram ha risposto con franchezza alle domande di una fan.

La domanda è riportata sotto una foto di Nicolai che accompagna un suo commento in cui si dice nostalgico di Amici 19 e dell’esperienza vissuta. Tante sono state le reazioni dei fan del ballerino e quasi tutti gli hanno fatto i complimenti per come si è comportato nella scuola più famosa d’Italia.

Qualcuno, però, ha voluto affrontare direttamente la questione di ieri, cioè un presunto rapporto di amicizia preesistente con Javier che purtroppo ha fatto dubitare della loro spontaneità all’interno del talent show.

La risposta di Nicolai Gorodiskii

Il ballerino non ha ignorato la domanda e ha risposto senza problemi. Lui e Javier si conoscevano solo su Instagram, quindi tutte le varie teorie sul fatto che abbiano recitato vengono smentite dalla realtà dei fatti. Conoscersi su Instagram infatti non significa essere necessariamente amici, quindi è ovvio che conoscendosi davvero ed essendo messi l’uno contro l’altro nelle varie sfide la situazione sia sfuggita di mano. In un ambiente come il mondo della danza, inoltre, è facile conoscersi anche solo per sentito nome.

Oggi Javier e Nicolai, invece, sono davvero amici. Il primo ha anche regalato parte del suo montepremi al secondo. Noi non possiamo che essere felici per loro, considerando la situazione nel talent show nelle ultime settimane.