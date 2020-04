Sky Primafila Premiere: i film che dovevano essere al cinema a casa tua

In un momento in cui siamo chiamati a restare a casa per contrastare l’emergenza del Covid-19 molti settori si trovano costretti a reinventarsi. Uno di questi è il cinema. Nasce così Sky Primafila Premiere grazie a cui sarà possibile i film che sarebbero dovuti uscire in sala comodamente a casa propria.

Il servizio sarà disponibile per tutti gli abbonati a Sky Cinema.

Queste le dichiarazioni di Sky in merito all’iniziativa:

Sky ha sempre collaborato con il mondo del cinema non facendo mai mancare il proprio sostegno. E in un momento particolare come questo vogliamo farlo ancora di più. Per questo motivo, ci mettiamo a disposizione dei nostri partner per proporre quei film già pronti che non possono purtroppo andare in sala come previsto.

Lo facciamo nella convinzione che il passaggio in sala resti fondamentale per il mercato, ma in questo momento è ancora più importante tenere in contatto il pubblico appassionato con il cinema, anche a casa. Resta l’auspicio di tornare presto a vivere il cinema, innanzitutto, di nuovo sul grande schermo.