Bentornati ai ragazzi della scuola di Amici 19! La trasmissione di Maria de Filippi è tornata quest’oggi, 11 gennaio, con una nuova puntata speciale del sabato di Canale 5, ricca come sempre di emozioni e sorprese. Forse persino troppe, almeno per questa volta.

La puntata di Amici 19 dell’11 gennaio (e registrata come sempre il giorno prima) ha infatti visto l’eliminazione di non uno ma ben due talenti. Purtroppo ad abbandonare la scuola sono stati due allievi molto amati come Giuseppe Preziosa e Michelangelo Vizzini!

Ecco cos’è successo nella puntata di Amici 19 del 11 gennaio

La prima eliminazione è stata quella ai danni di Giuseppe. Il ballerino è stato costretto a lasciare la scuola dopo una decisione unanime da parte della commissione. I professori di danza, infatti, hanno sentito la necessità di lasciare entrare una nuova ballerina.Per fare spazio a Karina, la new entry, hanno per l’appunto deciso di “far fuori” Giuseppe.

L’esperienza del ballerino all’interno della trasmissione (che fra l’altro non era stato accolto benissimo da parte dei suoi compagni) è durata davvero pochissimo. Della sua entrata in programma, a proposito, vi avevamo parlato qui su Ginger Generation.

Discorso ben diverso invece per Michelangelo Vizzini. L’allievo ha presentato il suo inedito La maglia rosa, sfidandosi contro l’Antiamore di Francesca. Michelangelo, come ricorderete, era entrato nella scuola come uno dei primissimi concorrenti di questa edizione. Proprio per questo motivo, il suo abbandono ci ha lasciato senza parole e con parecchio amaro in bocca.

Quando il giudice ha confermato la sua preferenza per Francesca, il pubblico è insorto. Ma non solo. Anche tutti gli altri ragazzi della scuola ci sono rimasti malissimo! Francesco Bertoli, per esempio, si è fiondato su Michelangelo abbracciandolo in lacrime.

Maria de Filippi, in ogni caso, ha tenuto a tranquillizzare il cantante. L’eliminazione da Amici 19 potrebbe infatti non essere la fine del mondo. Ci sono tanti altri cantanti (come Mahmood) eliminati da talent che poi sono comunque riusciti a trovare la loro realizzazione professionale!