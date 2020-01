Selena Gomez: quali brani dell’album Rare sono dedicati a Justin Bieber?

Con l’uscita del nuovo album di Selena Gomez, Rare, inevitabilmente i quesiti si riconducono tutti a una semplice domanda: “quali canzoni dell’album saranno dedicate a Justin Bieber?”.

Il pensiero ha sfiorato un po’ la mente di tutti noi e anche se la cantante non ne ha mai parlato direttamente, è chiaro che parte della sua discografia attuale prenda spunto dalla sua passata relazione con il cantante di Yummy. Era successo apertamente con Lose You To Love Me, dove Selena non ha fatto alcun mistero che il brano trattasse proprio della fine della relazione con Juss. Altri brani però, potrebbero far parte di questa categoria.

Quali brani di Selena Gomez sono dedicati a Justin Bieber?

A cominciare da Rare, il brano che apre l’album e gli dà il nome. Nella canzone Selena chiede al suo ragazzo, che definisce “baby” perché non si accorge di quanto lei sia unica, speciale…RARA. Dice di aver fatto tantissimo per lui e di non aver mai ricevuto nulla in cambio. In un certo la canzone si ricollega a Lose You To Love Me, ed è difficile non pensare che sia proprio Justin il destinatario. Sul finire del brano Sel sottolinea “ci sarà qualcun’altro la fuori che capirà che sono rara”.

Anche Cut You Off sembra avere un legame con il suo passato love interest. Lo evinciamo dalle parole di una delle autrici, Liza Owen, che ha commentato sui suoi social: “Abbiamo scritto questa canzone Cut You Off su un ragazzo cretino che non dovrebbe essere nominato ed è finalmente fuori”. I pensieri dei fan e non solo sono andati proprio a Justin.

Anche People You Know sembra avere qualche riferimento al cantante, anche se è una canzone che può valere per tante occasioni, anche per la fine di un’amicizia. Selena non ha confermato o smentito nulla, ma siamo sicuri che se ne parlerà ancora.