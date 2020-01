Nel daytime di oggi di Amici 19, la cantante Gaia Gozzi vive un momento di sconforto dopo lo speciale di sabato scorso. Durante la puntata, infatti, Gaia ha perso la sfida contro Giulia nel torneo dei migliori. L’insegnante, scelto da Gaia per la sfida, che ha dato la propria preferenza per Giulia, è stato Rudy Zerbi.

La cantante italo-brasiliana, dopo lo speciale si chiude in bagno, uscendone dopo ben trenta minuti trascorsi a riflettere. Una volta uscita, Federico la consola con un abbraccio.

Con la voce rotta dalle lacrime, Gaia confida al ballerino di non capire perché il pubblico che ascolta le sue canzoni non riesca a percepire al meglio la sua intensità:

Perdo d’intensità, passo ore in studio per ogni cosa, per far sì che le persone capiscano l’intensità che voglio comunicare. Non è solo far ballare ma anche se fosse solo per far ballare… Quando ho iniziato a sentire musica, sapevo che dovevo fare questo nella vita. Sembra che io debba stracciarmi le budella per dimostrare intensità…