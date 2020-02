Amici 19: Francesco attaccato da Martina, Jacopo e Stefano

Francesco Bertoli, cantante di Amici 19, oggi ha un’accesa discussione con Martina, Jacopo e Stefano che come lui sono in corsa per il serale. La causa è quanto è stato detto ieri dagli avversari che hanno contestato il punto assegnatogli sabato in puntata. I tre cantanti della squadra di Gaia non sono d’accordo sul fatto che i professori abbiamo preferito lui a Stefano.

Francesco, che è venuto a conoscenza dei loro discorsi, ottiene un confronto con i tre ragazzi mostrando tutta la sua disapprovazione del loro parlare alle sue spalle. Jacopo prova a discolparsi sottolineando che le sue parole non erano di disprezzo nei suoi confronti, ma relative alla singola esibizione.

Il cantante di Mc Donald non è, però, affatto convinto della loro buona fede ed è molto amareggiato. Giulia, che è la sua amica più stretta nel programma, è d’accordo con lui sul fatto che quelle parole fossero piuttosto offensive e volte a sminuirlo.

Non è la prima volta che Francesco si trova a discutere con più allievi della scuola. Qualche settimana fa, infatti, lo stesso Jacopo (come sempre sostenuto da Martina e da Stefano ma anche da Nyv) lo ha accusato di aver compiuto un inspiegabile e drastico cambiamento nel suo modo di porsi e di esibirsi. I cantanti non si spiegano, infatti, come sia passato dall’essere un ragazzo estremamente timido a quello che è oggi.

Anche allora, Francesco ha reagito mostrando tutto il suo disappunto per simili affermazioni, evidentemente frutto di superficiali congetture. Ma anche quella volta, come oggi, il cantante ha saputo dimostrare un notevole autocontrollo.