Grandi notizie in arrivo dalla nota rivista Variety! Il magazine ha infatti confermato che i BTS si esibiranno insieme a Lil Nas X sul palco dei Grammy Awards 2020, in programma il 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles!

Si tratta, udite udite, della prima volta nella storia che una band coreana calca in veste di performer il palco di questa prestigiosa manifestazione. Nonché, ovviamente, la prima volta per Lil Nas X. Il rapper è uno degli artisti più nominati di questa edizione. Grazie alla mega hit Old Town Road, il singolo più venduto al mondo nel 2019, l’artista si è infatti guadagnato la nomination per Best New Artist e per Record of the year. Lil Nas X, inoltre, è in lizza per Best Album of the year grazie al disco d’esordio 7.

Insieme ai BTS, a quanto pare, sul palco dei Grammy 2020 saliranno anche Diplo e Billy Ray Cyrus. Il brano Old Town Road, infatti, è stato oggetto di vari remix che gli hanno garantito una presenza nella classifica Billboard davvero da record! Fra questo, per l’appunto, quello di RM dei BTS!

Del remix con i BTS, fra l’altro, su Ginger Generation vi avevamo parlato nel nostro podcast!

I BTS e Lil Nas X, vi ricordiamo, saranno soltanto due dei performer che saliranno sul palco dei Grammy Awards 2020. Gli organizzatori hanno infatti confermato anche molti altri nomi per questa straordinaria serata. All’evento vedremo infatti fra gli altri anche Jonas Brothers, Joshua Bell ,Kirk Franklin, Lizzo, Lang Lang, Mason Ramsey, Meek Mill, Misty Copeland, Rosalia Roddy Ricch, Run DMC, Tanya Tucker, The War & Treaty, Tyler, the Creator e YG.

Ma non è finita qui! Sappiamo infatti che ai Grammy 2020, oltre ai BTS, ci saranno anche Demi Lovato, che presenterà un nuovo disco, e Ariana Grande. Non è però chiaro cosa farà quest’ultima, che proprio nelle scorse ore si è scattata nel backstage dell’evento una bellissima foto!

Ecco la foto di Ariana Grande insieme ai BTS!

Vi ricordiamo che, purtroppo, nessuna rete italiana trasmetterà i Grammy Awards 2020, né in diretta tv né tantomeno in streaming.