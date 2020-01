You 3 ci sarà! Netflix annuncia ufficialmente il rinnovo

La seconda stagione di You è disponibile su Netflix dallo scorso 26 dicembre. L’abbiamo vista e il finale è stato ricco di colpi di scena (leggi il recap qui). Netflix ha annunciato oggi il rinnovo della seria per una terza stagione! Ecco qualche dettaglio e cosa possiamo aspettarci dai nuovi episodi in arrivo probabilmente nel 2021.

Ci vediamo presto, è la breve didascalia che accompagna l’annuncio del rinnovo di You per una terza stagione. Joe e Love (Victoria Pedretti) nel finale di You 2 si trasferiscono in periferia pronti a dar vita a una (inquietante) famiglia. Tuttavia, non è il classico lieto fine alla vissero felice e contenti. Infatti, Joe ha scoperto la vera Love e ne è abbastanza spaventato. Joe stesso ha detto inequivocabilmente che non sono anime gemelle, ha detto Penn Badgley qualche settimana fa. Ha paura di lei alla fine.

L’attore aveva poi parlato anche della paternità di Joe che sarà uno dei temi fondamentali per i nuovi episodi. Ha l’istinto paterno? Si può dire che sia un essere umano? si domanda l’attore della serie Netflix. È possibile? Certo. Diventare genitori è qualcosa che può cambiare una persona, ma io non so se Joe ppossa o dovrebbe cambiare. Non so con certezza se cambierà. Sicuramente la nuova vicina giocherà un ruolo importante nella vita della famiglia di Joe. Sembra infatti sarà lei la nuova ossessione del protagonista.

Ecco l’annuncio di You 3 su Twitter:

👀 Ci vediamo presto. Prossimamente la terza stagione di #YOU. pic.twitter.com/VnS1Dmv15r — Netflix Italia (@NetflixIT) 14 gennaio 2020