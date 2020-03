Celebrity Hunted: da oggi disponibili su Amazon i 3 episodi finali!

Celebrity Hunted è uno dei più recenti format sbarcati su Amazon Prime Video (dove trovato anche Carnival Row). Fiction, reality? Il genere non è chiaro anche se la didascalia ufficiale afferma che è un reality di genere thriller e azione. Nei primi episodi tra i protagonisti abbiamo scoperto esserci anche Fedez (marito di Chiara Ferragni ndr) e Francesco Totti. Da oggi sono disponibili i 3 episodi finali. Ecco le sinossi

La trama del quarto episodio di Celebrity Hunted ci informa che le tecniche dei fuggitivi diventeranno sempre più rodate. Francesco Totti decide di farsi aiutare da un ex collega per distrarre gli hunters. Fedez e Luis cercano invece di confondere gli investigatori con falsi indizi. Diana e Cristiano decidono di prendere strade diverse. I cacciatori sanno però che anche nel piano di fuga migliore c’è spesso un punto deboli. Che siano proprio i complici?

Nel quinto episodio i giorni passano e la fatica accumulata di chi è ancora in fuga inizia a farsi sentire. Soprattutto perchè il Quartier Generale sembra essere organizzato meglio. Forse anche per l’ansia tra Claudio e Francesca sale la tensione. Francesco Totti sarà costretto ad allenarsi (in modo imprevisto) per colpa dei cacciatori.

Nel sesto episodio di Celebrity Hunted rilasciato oggi scopriamo che mancano solo 48 ore alla fine. Finalmente i fuggitivi scopriranno il luogo in cui mettersi in salvo. Fedez e Luis dovranno perà affrontare dei problemi urgenti: i cacciatori infatti li hanno circondati.

La posta in gioco è alta e le celebrities ormai l’hanno capito. Gli episodi finali di #CelebrityHunted sono in arrivo domani su #PrimeVideo. #AmazonOriginal pic.twitter.com/sqcmIlzPNZ — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) March 19, 2020