Amici 19: eliminati della puntata di sabato 25 gennaio

È stata registrata ieri negli studi Elios di Roma una nuova puntata del pomeridiano di Amici 19. Le anticipazioni di questo speciale ci rivelano ben due eliminazioni. E una delle due, in particolare, è davvero inaspettata. Ecco chi dovrà rinunciare al tanto ambito serale.

Nella puntata va in onda la consueta sfida a squadre. Perde la squadra di Gaia e chi non è schierato deve fare l’esame per evitare l’eliminazione. Tocca quindi a Skioffi e Ayoub che però vengono eliminati entrambi.

Martina, invece fa l’esame e lo supera. Entra un nuovo ballerino di danza classica di nome Nicolaj e un altro scelto durante i casting direttamente da Veronica Peparini.

Al centro di questo speciale di Amici c’è anche una polemica che riguarda Skioffi. Il rapper si rammarica del fatto che i suoi compagni non lo hanno fatto esibire e lo hanno lasciato in fondo alla loro classifica di gradimento. Sono infatti quattro settimane che non canta. Non trova giusto che sia sempre Gaia a farlo, non c’è unità in squadra.

Lei si giustifica che quello è un concorso e sono tutti lì per vincere. Anche lei e che ci tiene ad arrivare al serale e fino alla fine. Ad un certo punto lei esce dallo studio e quando rientra è molto provata.

Proprio pochi giorni fa, Skioffi si è confidato con l’insegnante Anna Pettinelli a questo proposito. Il cantante ha confidato di sentirsi spesso sottovalutato dalla sua squadra e che questo ha spento buona parte del suo entusiasmo. In questa occasione, la maestra gli ha dato dei preziosi consigli suggerendogli di puntare sulle ballad in cui è molto più interessante.

Purtroppo finisce così il difficile percorso di Skioffi nella scuola di Amici 19. Il rapper è, però, riuscito con quest’esperienza a realizzare per la sua arte un profondo e radicale cambiamento.