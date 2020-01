Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, qualche ora fa Ariana Grande ha “rotto l’internet” pubblicando una foto insieme ai BTS nel backstage dei Grammy.

L’artista statunitense ha infatti deciso di confermare così la sua presenza ai Grammy Awards 2020, in programma allo Staples Center di Los Angeles il 26 gennaio. Ariana è stata infatti confermata dagli organizzatori come una delle performer della serata. I BTS, a loro volta, saliranno sul palco per esibirsi in compagnia di Lil Nas X. Fino a qui tutto regolare.

Tuttavia, sulla foto condivisa da Ariana Grande insieme ai BTS aleggia un mistero. Nello scatto dal backstage dei Grammy, infatti, manca un membro dei BTS! Nella foto vediamo il gruppo in un’inedita formazione a 6, senza la presenza di Suga!

Il mistero dell’assenza di Suga nella foto dei Grammy di Ariana Grande

Nessuno sa con esattezza il motivo per cui Suga (vero nome Min Yoon-gi) non ci fosse nella foto. E, proprio per questo, le fan hanno deciso di attivarsi con le ricerche!

Su Twitter, la BTS Army ha lanciato l’hashtag #WhereisYoongi, rapidamente schizzato fra i primi TT a livello mondiali su Twitter. La foto dei BTS e Ariana ai Grammy ha dunque scatenato centinaia di teorie geniali e divertenti meme, di cui trovate una selezione qui sotto.

Altri: Dai vieni facciamoci la foto con Ariana Grande! Yoongi:#WhereIsYoongi pic.twitter.com/ojOY1LSAzs — 𝘎𝘰𝘭𝘥𝘦𝘯𝘔𝘢𝘬𝘯𝘢𝘦 (@TeamJungkookBts) January 23, 2020

Quindi Yoongi torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Yoongi torna a casa, che non voglio più aspettare

Quindi Yoongi torna a casa, che il freddo qua si fa sentire

Quindi Yoongi torna a casa, che ho paura di sparire…#WhereIsYoongi pic.twitter.com/Rp6YEBWT2V — I’m shining solo (@Iseethevision_) January 23, 2020