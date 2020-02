Amici 19: gli allievi pronti a passare in casetta

Come sappiamo il serale di Amici 19 inizia venerdì 28 febbraio e domani verrà registrata l’ultima puntata del pomeridiano di questa edizione, in onda sabato prossimo su Canale 5. Risale a poco fa la notizia che subito dopo la registrazione gli allievi ammessi al serale passeranno in casetta.

Come sappiamo, nei prossimi mesi, gli allievi vivranno nelle due casette destinate alle rispettive squadre. E questo comporterà un periodo fatto di sacrifici e pochissimi contatti con l’esterno, rigorosamente concordati con la produzione.

Sebbene il cast per il serale di Amici 19 non sia ancora al completo, l’assetto delle due squadre è abbastanza prevedibile. Da una parte abbiamo la bravissima Gaia che si troverà sicuramente contrapposta alla grintosa Giulia. A fare da spalla alla prima troveremo molto probabilmente la ballerina Talisa e alla seconda la cantante Nyv.

Intanto, sono sette gli allievi in totale che fino ad ora si sono meritatamente aggiudicati le maglie verdi: i tre cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i quattro ballerini Valentin, Nicolai, Talisa e Javier.

Restano, ancora, al massimo tre maglie da assegnare. Chi se le aggiudicherà tra Francesco, Jacopo, Stefano, Martina e Matteo lo scopriremo a quanto pare molto presto.

Tra esami di sbarramento ed esami per l’ammissione al serale siamo davvero alle battute finali della fase pomeridiana di Amici 19. E quasi sicuramente nell’ultimo speciale (salvo cambiamenti a sorpresa nel meccanismo del serale) avremo la consueta formazione delle due squadre, quella bianca e quella blu.