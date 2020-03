Amici 19: cos’è il doppio sisson di Luciano Cannito?

Luciano Cannito, professore di ballo di Amici 19 che è uno dei due membri della Var, ha inviato oggi un video messaggio a Javier. Il ballerino, dopo la puntata di venerdì scorso, aveva ammesso di non sapere cosa fosse un doppio sisson.

“Ho visto che hai detto che non sai cosa sia il doppio sisson. Voglio comunicarti che è un salto con due giri in aria e in giro per il mondo viene chiamato in tanti modi”, queste le parole del coreografo rivolte a Javier.

Cos’è il doppio sisson, il dibattito ad Amici 19

Nella terminologia della danza classica, per la scuola di pensiero francese, viene definito sissonne un salto, che parte da entrambi i piedi e e termina su un solo piede e assomiglia all’azione dell’incrocio delle lame di un paio di forbici. Il salto atterra sulla gamba da cui il ballerino è saltato, lasciando l’altra gamba distesa.

Ne esistono molte varianti, in cui il secondo piede si poggia anch’esso a terra, ma con un ritardo rispetto al primo: ad esempio la sissonne fermée, la sissonne tombée e la sissonne fondue. Esistono sissonne piccole, a scarsa elevazione e quelle grandi, ad alta elevazione.

Grand sissonne ouvert significa letteralmente “grande sissonne aperta”. Si salta in alto partendo da un profondo plié e atterrando su un piede in una posa specifica (ad esempio arabesque).

Poi c’è la sissonne doublée. Quest’ultima è quella che nel linguaggio specifico della scuola francese assomiglia di più alla definizione data da Luciano Cannito.

Si tratta di un passo di danza più complesso, composto da più movimenti, che inizia con una sissonne ouverte, seguita da una coupé e un assemblé. Una definizione, a dire il vero, molto diversa dalla spiegazione del giudice di Amici 19. Il mistero rimane per ora irrisolto.