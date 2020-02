Amici 19: cos’è successo durante la puntata di oggi

Sono momenti molto intensi per i ragazzi di Amici 19, giunti ormai alla fine dell’esperienza della lunga fase del pomeridiano. Per alcuni di loro, in particolare, potrebbe essere la fine di un percorso formativo. Stiamo parlando, ovviamente, di Francesco, Martina, Stefano, Jacopo e Matteo.

Martina e Stefano restano per ora nella scuola dopo che ieri sono stati messi a confronto sul brano Margherita di Riccardo Cocciante. O meglio, dopo aver constatato che nessuno dei due conosce la canzone, Rudy Zerbi ha deciso di annullare il loro esame.

Martina, però, è convinta che lo scontro con il suo amico Stefano si ripresenterà presto e che i professori sceglieranno proprio tra uno dei due chi portare al serale di Amici 19. Questa certezza è motivo di grande preoccupazione e di sconforto per la cantante che appare molto turbata durante le sue esercitazioni di oggi con la vocal coach.

La stessa Martina torna a discutere con Francesco perché lui ha superato l’esame nonostante abbia avuto un problema con la tonalità della sua canzone. La ragazza proprio non riesce a farsi una ragione sul fatto che i professori lo preferiscano a lei.

Jacopo vive un momento di commozione davanti alla prospettiva che presto o andrà al serale oppure tornerà a casa. Entrambe le possibilità sono, infatti, molto forti per lui dal punto di vista emotivo. Il cantante si dice però determinato a prendere la maglia verde.

Infine, Stefano a lezione con il vocal coach si lascia andare alle sue emozioni commuovendosi. Il cantante riflette sui tanti mesi passati nella scuola, di tutto quello che ha vissuto in questa importante esperienza che di certo non dimenticherà mai.