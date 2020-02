I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Filter.

Qui trovi l’audio, il testo e la traduzione di Filter!



Audio

Testo

Oh, 네 꿈처럼 널 감싸 안을 거야

Oh, 은밀한 spec이야

난 너를 위해 매일 새로울 거야

늘 똑같은 건 재미없잖아

팔레트 속 색을 섞어 pick your fìlter

어떤 나를 원해?

너의 세상을 변화시킬 I’m your filter

네 맘에 씌워줘

불현듯 아이로 변한 날 봐

볼수록 귀여워 미치도록 (미치도록)

취향도 기준도 뛰어넘어

넌 오직 나만을 원하게 돼

Yeah, 날 만든 사람 바로 너니까

난 여태 네가 본 적 없는 brand new filter

내게 널 맡겨봐

더 짜릿한 걸 볼 수 있게 pick your fìlter

나만을 담아봐

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

Pick your fìlter 나만을 담아봐

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

I’m your filter 내게 널 맡겨봐

새로운 우리가 될 거야

Ayy, 날 네 맘에 씌워줘

Traduzione

Quel tuo sguardo disinteressato, la punta annoiata delle tue dita

per favore, guardami ora

metti giù il tuo telefono, non pensarci nemmeno a girare la testa dall’altra parte

lascia che io conosca il tuo tipo

tu puoi prendermi e scegliermi, yeah

oh, io copro i tuoi occhi con le mie mani

oh, avvicinati al segreto

io ti porterò in un altro mondo

yeah, apri i tuoi occhi adesso, vai

mescola i colori nella palette, prendi il tuo filtro

quale me vuoi?

l’unico che possa cambiare il tuo mondo, sono il tuo filtro

sovrapponimi al tuo cuore

(Okay) riesci a sentirlo? E’ abbastanza oppure no?

(Si) Ragazza, hai la tua chance

io posso essere il tuo Genio

che ne dici di Aladdin?

io sarò tutto

tu puoi prendere e scegliermi, yeah

Oh Io vi abbraccerò come se fossi nei miei sogni

oh è una speculazione sotto copertura

per te, ogni giorno io sarò nuovo

non è bello quando una cosa rimane sempre uguale a se stessa

mescola i colori nella palette, prendi il tuo filtro

quale me vuoi?

l’unico che possa cambiare il tuo mondo, sono il tuo filtro

sovrapponimi al tuo cuore

guardami mi sono appena trasformato in un bambino

più io guardo, più impazzisco a vedere quanto è carina

superando diversi gusti e standard

tu vorrai soltanto me

yeah, perché tu sei l’unica che mi ha fatto

sono un filtro tutto nuovo che non avrai mai visto prima

lasciati a me

per vedere cose ancora più eccitanti, prendi il tuo filtro

contiene solo me

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

prendi il tuo filtro, contiene solo me

Na-na-na-na-na-na-na-na-na

sono il tuo filtro, lasciati a me

sarà un nuovo noi

ayy, sovrapponimi al tuo cuore