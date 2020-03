I semifinalisti di Amici 19 sono Gaia, Nyv, Giulia, Nicolai e Javier. L’ultima sfida di ieri sera è stata disputata tra Giulia Molino e Jacopo Ottonello che ha lasciato il programma tra le lacrime facendo commuovere anche la conduttrice Maria De Filippi. Il cantante non è riuscito ad accedere alla semifinale di Amici 19 per via del giudizio del Var. Mentre Giulia può proseguire verso la finale.

Il ballerino Nicolai Gorodiski accusato dai fan di Jacopo

Subito dopo l’eliminazione, i fan di Jacopo Ottonello si sono riversati su Instagram per esprimere il loro dissenso. Secondo loro, ad abbandonare la scuola avrebbe dovuto essere Nicolai, accusato di essere troppo sicuro di sé. Jacopo è stato eliminato dopo un’accesa sfida con Giulia ma i sostenitori del cantante non sono assolutamente d’accordo sull’esito del confronto.

Questi sono solo alcuni dei messaggi scritti sulla pagina Instagram di Amici: “Avrei mandato via Nicolai e avrei tenuto Jacopo”; “No, comunque: io avrei preferito Jacopo a Nicolai”; “Nyv e Nicolai fuori, vi prego. Jacopo meritava molto di più”; “Jacopo ha nettamente cantato meglio di Giulia ieri, quindi questa semifinale non mi piace”; “No, io avrei lasciato Jacopo e avrei fatto andare a casa Nicolai perché è troppo presuntuoso, antipatico e non mi trasmette niente!”.

Il commento del cantante dopo l’eliminazione da Amici 19

Il commento di Jacopo dopo l’eliminazione è stato però molto rassicurante. Il cantante è infatti contento di questo percorso ad Amici 19 anche se non è riuscito ad arrivare in semifinale. Il ragazzo ha speso bellissime parole d’incoraggiamento per i suoi compagni d’avventura raccomandando a tutti loro di rimanere concentrati sulla musica e sulla danza fino alla fine. Un saluto speciale lo ha riservato a Giulia che non deve sentirsi in colpa per la sua eliminazione e con lei sicuramente avrà modo di rivedersi una volta finito il programma.