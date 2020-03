Amici 19: ecco i quattro finalisti di questa edizione!

Durante questa quinta puntata di Amici 19, andata in onda stasera 27 marzo su Canale 5, scopriamo chi sono i quattro finalisti di questa edizione.

A inizio puntata viene data la possibilità a Javier e a Giulia (che sono stati scelti dal televoto che è stato aperto durante questa settimana) di passare direttamente in finale. Ma nessuno dei due, sottoposti al giudizio della giuria e della Var, ottiene gli otto voti a favore necessari. Iniziano così i due gironi con la consueta classifica al termine di ciascun girone.

Dopo il primo, sono a pari merito Giulia e Gaia che così affrontano in una comparata per lo spareggio. La prima maglia della finale di Amici 19 va a Gaia.

Rimangono tre maglie ancora da assegnare e inizia il secondo girone con l’ordine delle esibizioni stabilito dal pubblico sulla pagina Instagram del talent show. Votano solo i professori.

Il secondo a passare in finale è Javier che riesce a parlare, in videochiamata, con la sua famiglia che si trova a Cuba. Dopo il terzo girone che vede confrontarsi Nicolai, Nyv e Giulia, il primo in classifica è il ballerino che dunque è il terzo finalista.

Rimane ancora un’ultima maglia color oro da assegnare per la finale di Amici 19. Solo una tra le due ragazze rimaste, Nyv e Giulia potrà ottenerla. La scelta spetta al pubblico che giudica con il televoto. Giulia canta il suo inedito, Domeniche di maggio. e Meraviglioso amore mio. Nyv risponde con il brano Un’estate fa e Personne. Le due ragazze sono pronte per il giudizio finale.

Gaia, Javier, Nicolai e Giulia sono dunque i quattro finalisti di Amici 19. L’appuntamento conclusivo con il talent show andrà in onda il prossimo venerdì, 3 aprile. La meravigliosa Nyv lascia il talent ma con um premio speciale Tim di 30.000 euro.