BTS: Who è la loro nuova collaborazione con Lauv!

Ci sono ottime, ottime notizie in arrivo per tutti i fan dei BTS! La k-pop più seguita al mondo ha in serbo per noi un nuovo brano inedito, seppur in collaborazione con un altro collega. Il prossimo 6 marzo, infatti, uscirà in tutti i negozi di dischi e nelle piattaforme online How I’m feeling -The Album, il nuovo disco di Lauv all’interno del quale troveremo il pezzo Who!

Who, come annunciato via social, sarà dunque la seconda collaborazione fra BTS e Lauv, un’accoppiata che già si è affermata in tempi non sospetti. A ottobre del 2019, come ricorderete, era uscito il remix di Make it right proprio ad opera di Lauv.

Ecco il post con l’annuncio dell’arrivo di Who dei BTS e Lauv!

All’interno di How I’m feeling di Lauv, vi ricordiamo, troveremo anche altre due collaborazioni davvero molto interessanti. L’artista di San Francisco ha annunciato che fra le ospiti del suo nuovo progetto troveremo anche Alessia Cara e Sofia Reyes. La prima interpreterà insieme a lui il pezzo Canada, mentre la seconda canterà sulle note del brano El Tejano. Il disco sarà il terzo della carriera di Lauv dopo I Met You When I Was 18 (The Playlist) e dopo l’EP How I’m feeling.

In attesa dell’arrivo di Who i BTS si preparano a tornare nel mercato discografico con un nuovo progetto! Uscirà infatti il prossimo 21 febbraio Map of the soul: 7! L’album. attesissimo da parte dell’Army italiana, è stato anticipato nei giorni scorsi dal singolo Black Swan!

Lauv, vi ricordiamo, si esibirà il prossimo 16 maggio 2020 in occasione dell’unica tappa italiana del suo nuovo tour mondiale. Il suo live, vi informiamo, sarà aperto da BabyGirl.

I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10:00 di mercoledì 9 ottobre; mentre su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati saranno disponibili dalle ore 10:00 di venerdì 11 ottobre.

Il prezzo del biglietto (biglietto posto unico) è di € 27 + diritti di prevendita (nel prezzo è incluso 1 € che sarà devoluto all’organizzazione Blue Boy Foundation).