Anche J-Ax, come d’altra parte ha già fatto per tutte le ultime estati, si prepara a partecipare alla grande sfida dei tormentoni estivi 2020! Il rapper e ex leader degli Articolo 31 è infatti pronto a rilasciare, il prossimo 29 maggio, il suo tanto atteso nuovo singolo intitolato Una voglia assurda.

Scontato dire che questa non sarà un’estate come tutte le altre. L’emergenza Coronavirus ha sconvolto le nostre vite e, anche se sarà difficile, dovremo cercare di passare i prossimi mesi con spensieratezza.

Ecco perché J-Ax ha deciso di regalarci questa sua nuova canzone. Per farci sentire meno soli, per farci ballare e scatenare nonostante tutto quello che sta accadendo là fuori.

Ecco con quali parole l’artista lombardo ha spiegato il significato dietro al testo di Una voglia assurda:





“Devo essere sincero. Per un lungo momento ho lasciato che questo virus vincesse su di me. La sofferenza che vedevo in giro mi schiacciava la testa sul pavimento, impedendomi di muovermi, pensare, creare. Ma la musica mi ha salvato ancora, come già era successo a 20 anni e qualche anno fa. Ho voluto scrivere un nuovo pezzo per celebrare il fatto che possiamo rialzarci e guardare al futuro con un sorriso. È vero, questo è un mondo nuovo, ma non significa che dobbiamo vivere a metà. Possiamo tornare a ridere, giocare, baciarci. A vivere. E io voglio farlo anche più intensamente di prima.



Qui sotto potete recuperare il video che J-Ax ha pubblicato sui social per presentare il suo nuovo pezzo.

Prima di una voglia assurda, vi ricordiamo, J-Ax ha pubblicato il disco ReAle. L’album ha voluto rappresentare il doppio lato dell’artista, che nonostante il successo non si è mai dimenticato delle sue origini. Non vediamo a questo punto l’ora di ascoltare Una voglia assurda!