In una recente intervista esclusiva concessa a Variety, Charli d’Amelio ha parlato della sua fama online e del difficile periodo della quarantena.

Clicca qui per comprare il libro dei Q4!

Come di certo saprete, ad oggi Charli d’Amelio è la tiktoker più amata e seguita al mondo (anche se non la più pagata). L’ex membro della Hype House si è conquistata un incredibile seguito grazie alla sua verve e ai suoi irresistibili balletti, spesso insieme alla sorella Dixie. Charli e Dixie sono ad oggi la “famiglia” di TikTok di maggior successo al mondo, con milioni e milioni di follower sparsi per i 5 continenti.

Eppure si fanno sempre più insistenti le voci secondo cui TikTok USA sarebbe sul punto di chiudere. Il motivo è l’ostilità del presidente USA Donald Trump, convinto che il social cinese stia rubando i dati dei cittadini statunitensi.

Abbonati subito a Disney Plus per vedere tutti i tuoi film e serie tv preferiti! Clicca qui!



La tiktoker, a quanto pare, è meno in ansia di quello che potreste pensare:

Non lo so, spero che non venga bandito. Spero che si rendano conto che in realtà dietro al social ci sono degli strumenti sicuri e che tutto vada per il meglio. Ma se così non fosse, probabilmente continuerei a postare sui miei altri social come Youtube e Instagram, oppure Snapchat e Twitter. E continuerei a divertirmi allo stesso modo! Voglio dire, continuerei a ballare perché il ballo è una parte molto importante della mia vita, con o senza TikTok. Ma ovviamente continuerei a farlo, quindi sono davvero grata per quello che TikTok mi ha reso oggi.