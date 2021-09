Guardia del corpo: il film con Whitney Houston avrà un remake

Che siate o meno fan dei remake sembra ufficiale che la Warner abbia messo in cantiere il rifacimento di Guardia del corpo. A svelarlo in esclusiva è Variety, che fa sapere che c’è un nome per colui che si occuperà della sceneggiatura. Si tratta di Matthew López, già nominato al Tony Award per The Inheritance.

Il film sarà, citando Variety, una “reimmaginazione del dramma romantico del 1992” interpretato da Whitney Houston e Kevin Costner. All’epoca della sua uscita Guardia del corpo guadagno ben 400 milioni di dollari al box office. La sua colonna sonora è, ancora oggi, uno dei best seller di tutti i tempi grazie alle canzoni senza tempo di Whitney Houston. Tra tutte l’intramontabile I Will Always Love You.

Lawrence Kasdan della Kasdan Pictures e Dan Lin e Jonathan Eirich della Rideback produrranno il film. Non ci sono ancora nomi per il cast di Guardia del corpo.

Se non siete cresciuti negli anni ’90 forse non vi sarà capitato di guardare questo film – che non è un capolavoro della storia del cinema, ma è considerato un cult per l’impatto sulla pop culture globale, anche se visti gli innumerevoli passaggi in tv non è del tutto detta.

Storia dell’amore impossibile tra una pop star e il suo bodyguard, il film contribuì a consacrare la Houston come diva del panorama musicale (e non) facendo sognare a occhi aperti. Qualche anno fa Kevin Costner, dopo la morte della cantante, rivelò ai media che durante la lavorazione del film c’era stata tra i due una relazione. Un dettaglio che spiega bene la chimica di cui si sono innamorati gli spettatori.

Perché, come abbiamo detto, non sarà un capolavoro… però Guardia del corpo ha fatto sognare e, certi sogni, non andrebbero ricostruiti. Tuttavia pare che la fabbrica dei sogni per eccellenza pare voglia puntare più che altro su questo, oggi come oggi.

Se vi va di vederlo Guardia del corpo è disponibile su Netflix.