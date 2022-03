Fitvia: ecco gli infusi perfetti per l’arrivo della primavera

Con il cambio di stagione e l’arrivo della primavera cambiano anche i nostri gusti e abitudini. Ecco perché Fitvia si prepara al cambiamento con nuovi infusi gli Immune Teas.

Non solo gusto ma anche un boost per il nostro organismo. Questi infusi, infatti, sono pensati per supportare il nostro sistema durante i cambi di stagione grazie alla Vitamina C e allo Zinco. Sono la perfetta alternativa naturale ai generici integratori multivitaminici.

Scopriamo insieme i nuovi gusti di Fitvia!

Honey Immune Tea

Un infuso pensato come prezioso alleato del sistema immunitario, grazie alle proprietà benefiche di vitamina C e zinco. Privo di caffeina, è la bevanda perfetta per concedersi un momento di piacere e relax serale, con i suoi sentori dolci ma non stucchevoli di vaniglia e vero miele di Manuka, originario della Nuova Zelanda e impiegato dai Maori fin dall’antichità.

Lime Mint Immune Tea

Questo tè è stato ideato per sostenere l’organismo, grazie alla fresca e digestiva menta, al lime, ricco di potassio e vitamina C, e a un mix di zenzero, tè verde e Zinco, che danno un ulteriore boost al naturale funzionamento del sistema immunitario.

Multi Orange Immune Tea

Il Multi Orange Immune Tea è un tè completo, grazie al sapore speciale e al gusto delicato di arancia e alla concentrazione di vitamine e oligoelementi: al suo interno troviamo un alto livello di Vitamina C, contenuta nelle bacche di olivello spinoso, e nove altre vitamine diverse. Questa formula è arricchita con Garcinia Cambogia e Tè Bianco.









Berry Apricot Immune Tea

Dall’insolita ma seducente unione di ribes e albicocca nasce il Berry Apricot Immune Tea, un infuso dal gusto unico e fruttato a cui sono stati aggiunti fiori di ibisco rosso e Garcinia Cambogia per un tocco extra di leggerezza.