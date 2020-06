Alberto Urso: guarda il video di Quando Quando Quando

E’ uscito oggi alle ore 11.00 sul canale YouTube di Alberto Urso il videoclip del singolo Quando Quando Quando (feat. J-AX uscito il 15 maggio 2020), versione 2.0 dello storico brano di Tony Renis.

Alla regia, Mauro Russo, che sceglie di girare nella soleggiata Fregene, località balneare dove avviene l’incontro tra l’artista e la bellissima Francesca Tocca (ballerina professionista di Amici Di Maria De Filippi).

In una cornice prettamente estiva dove fanno da sfondo un lido tutto per loro e i colori della spiaggia e del mare. Balli, musica, sorrisi e sguardi d’intesa che cercano di mostrare quello che i ragazzi (spesso innamorati) facevano e torneranno a fare con i loro amici o i loro “morosi”.

Il videoclip è stato girato nel completo rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale per contenimento COVID-19.

La canzone, che si preannuncia come uno dei tormentoni estivi più forti di quest’anno, è una divertente cover del celebre brano originariamente scritto ed interpretato da Tony Renis.

Quando Quando Quando feat. J-Ax, vi ricordiamo, è stato presentato dal vivo in occasione di Amici Speciali. Si tratta del nuovo format di Maria de Filippi andato in onda dal 15 maggio scorso, per quattro venerdì consecutivi, su Canale 5.

Alberto Urso - Quando Quando Quando ft. J-AX

