Alberto Urso: Quando Quando Quando è il tormentone estivo con J-AX

Alberto Urso, tenore messinese vincitore della scorsa edizione di Amici è pronto a tornare con un nuovo singolo. Il brano è una cover del celebre Quando Quando Quando di Tony Renis. E siccome il featuring in questione è con J-Ax sarà sicuramente uno dei tormentoni estivi di questo 2020. Ecco l’annuncio del tenore e polistrumentista sulle sue pagine social ufficiali e sotto l’immagine di copertina del brano:

“Ciao ragazzuoli! Questa canzone è il mio contributo per portare un pezzo di estate in anticipo ad ognuno di voi. Ho scelto “Quando Quando Quando” di Tony Renis e l’ho fatto in buona compagnia: il brano è featuring J-Ax e prodotto da Gabry Ponte che ringrazio entrambi tantissimo. Spero vi porti un po’ di spensieratezza, voglia d’estate e sorrisi agli amori lontani.La potete ascoltare ovunque a partire da Venerdì 15, non vedo l’ora”.

Alberto Urso e Il Sole ad Est

Prepariamoci ad ascoltare un Alberto completamente diverso nel duetto con J-Ax sulle note di Quando Quando Quando, considerando il precedente e forte legame con la lirica.

Lo scorso ottobre, usciva su etichetta Polydor (UMI), Il Sole ad Est, il secondo progetto discografico del tenore. Dopo l’album Solo, Alberto, forte del suo successo che ha avvicinato molti giovani al genere lirico, sceglie di percorrere ed esplorare il pop declinandolo in diverse forme: da quelle più vicine alla tradizione melodica della musica leggera italiana a sonorità più rock mescolando le sue indiscusse capacità vocali da tenore a suoni più contemporanei e più mainstream.

L’artista, in questo album, canta e interpreta otto tracce che raccontano tutte le emozioni che ci travolgono quando si vive con intensità l’amore.

A partecipare al progetto tra gli altri Ermal Meta, Giordana Angi, Kekko Silveste e Briga che, innamorati della purezza e del talento di Alberto Urso, hanno scritto per lui alcuni brani de Il Sole ad Est.