Amici: Alberto Urso entra a far parte del gruppo internazionale The Tenors

Alberto Urso, tenore che ha vinto una delle edizioni di Amici di Maria De Filippi ha appena annunciato un traguardo importante per la sua carriera. Farà parte di un gruppo di fama internazionale, The Tenors.

Finalmente posso annunciarvi questa splendida notizia! Da oggi farò parte di uno dei più importanti gruppi di fama internazionale, The Tenors!

Non vediamo l’ora di portare la nostra musica in tutto il mondo, calcando i più grandi palchi insieme a voi!!

Grazie per tutto il supporto che in questi anni mi avete dato e che continuate a darmi! Vi voglio bene!

Con questo messaggio su Instagram, l’artista ha fatto sapere ai fan di aver raggiunto questo obiettivo. Si tratta del culmine di un progetto a cui lui stesso aveva accennato quando, agli inizi di questa estate, aveva annunciato la cancellazione del suo imminente tour in Italia.

A dare una spiegazione, senza però troppi dettagli, ci aveva pensato subito dopo il settimanale Chi che aveva svelato che Alberto era in procinto di partire per l’America, per perseguire un periodo di gavetta sulla falsa riga de Il Volo.

Chi è Alberto Urso, uno dei vincitori di Amici

Albert nasce a Messina, studia e si diploma presso il Conservatorio della città e consegue la Laurea Magistrale in Canto Lirico al Conservatorio di Matera.

Suona il pianoforte, il sax e la batteria. Dopo aver vinto la 18esima edizione di Amici nel 2019 pubblica il suo primo album, Solo. Successivamente, è tutor di canto della squadra blu nella prima edizione di Amici Celebrities.

Subito dopo, pubblica il suo secondo album, Il Sole ad Est (tra gli autori Ermal Meta e Kekko Silveste).

Nel febbraio 2020 partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo con il brano Il Sole ad Est e pubblica la riedizione dell’album che contiene anche il brano sanremese. A maggio dello stesso anno entra a far parte del cast di Amici Speciali.

A dicembre 2020 arriva la partecipazione, come ospite, al musical natalizio della star gallese Katherine Jenkins, registrato alla Royal Albert Hall di Londra.

Nel febbraio dello scorso anno ha pubblicato il singolo Amarsi è un miracolo, una ballata scritta da Alberto insieme a Daniele Coro e Diego Mancino.

Chi sono The Tenors di cui Alberto farà parte

The Tenors (precedentemente noto come The Canadian Tenors) sono un gruppo vocale composto da Victor Micallef, Fraser Walters e Clifton Murray.

Eseguono musica pop operistica che è un misto di classica e pop, con canzoni come The Prayer, Panis angelicus e Hallelujah di Leonard Cohen.

Il gruppo si è esibito in più di 60 programmi internazionali tra cui the Oprah Winfrey Show e hanno condiviso il palco con star come Justin Bieber e Paul McCartney.

Potrebbe interessarti anche:

Chi sono i professori della nuova edizione di Amici