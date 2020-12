Alberto Urso sarà ospite della puntata speciale natalizia del Grande Fratello Vip 5, in onda questa sera, lunedì 21 dicembre.

Il tenore messinese, vincitore della diciottesima edizione di Amici, è atteso insieme ad Arisa per regalare ai concorrenti una sorpresa musicale. I due cantanti hanno già avuto modo di esibirsi in televisione, li ricordiamo infatti protagonisti di un fantastico duetto proprio nel talent show con il brano Guarda che luna.

Alberto Urso ospite al Gf Vip 5 insieme ad Arisa: cosa canteranno?

I due artisti saranno, molto probabilmente, i protagonisti di un medley di canzoni natalizie che intoneranno insieme ai ragazzi della casa. Sarà una bella occasione di rivedere il cantante sul piccolo schermo. Come avrete notato, infatti, il tenore non ha fatto parte della folta parterre di ospiti per la formazione della classe di Amici 20.

Conduce il programma Alfonso Signorini, giornalista ed esperto di musica lirica, che ha già avuto modo di conoscere Alberto Urso, ospite di stasera del Grande Fratello Vip.

Il presentatore del reality, infatti, è stato proprio due anni fa insegnante d’eccezione nella scuola più famosa d’Italia. In quell’occasione, Alfonso Signorini ha interagito più volte con Alberto. Con lui ha contribuito a far conoscere la musica classica ai più giovani grazie a delle lezioni molto speciali sul bel canto.

Anche Arisa, d’altra parte, ha dimostrato di apprezzare molto la musica lirica difendendo più volte l’attualità di questo genere nella scuola di Amici in cui quest’anno è la nuova professoressa di canto.

In attesa di scoprire cosa canterà Alberto al Gf Vip, insieme ad Arisa, ecco il video di Guarda che luna che li ha visti già duettare. Il brano è contenuto nell’album di esordio di Alberto Urso, che è intitolato Solo.