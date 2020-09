After 2: il libro di Anna Todd torna in libreria in una nuova versione

In attesa di vedere domani al cinema l’atteso After 2, arriva oggi in libreria l’omonimo romanzo di Anna Todd in una nuova versione sempre edita da Sperling & Kupfer. La nuova edizione contiene un capitolo extra, un inserto di immagini del film e un poster.





I romanzi di Anna Todd sono tradotti in 35 lingue e hanno venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo, di cui due milioni solo in Italia. Il film tratto da After è stato il più grande successo del cinema indipendente del 2019, vincitore di un People’s Choice Awards e di tre Teen Choice Awards.

La trama di After 2

Dopo il loro incontro, niente è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla strada giusta per far funzionare la loro storia. Ma una sorpresa sconvolgente ha rimesso tutto in discussione e ora Tessa è fuori di sé, non sa più che fare. La sua vita prima di Hardin era così semplice e chiara. Ora, dopo di lui, è soltanto… dopo. Chi è davvero Hardin? Il ragazzo dolce e tormentato di cui si è perdutamente innamorata nonostante tutto? O soltanto un bugiardo senza scrupoli?

Per lui, Tessa ha messo tutta la sua vita tra parentesi: l’università, gli amici, il rapporto con sua madre, un ragazzo che l’amava sul serio, e forse perfino una promettente carriera nell’editoria. Adesso è arrivato il momento di andare avanti, con o senza di lui. Ma non è così facile, inseguita dal ricordo delle sue braccia, della sua pelle, dei suoi baci…

Hardin sa bene di aver commesso un errore, forse il più grande della sua vita, e non ha intenzione di arrendersi senza combattere. Saprà cambiare? Cambiare… per amore?