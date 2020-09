Charli D’Amelio: tutti i dettagli sull’operazione al naso

Charli D’Amelio ha appena dato ai fan uno sguardo approfondito sul suo recente intervento al naso! L’influencer ha rivelato lo scorso luglio di aver subìto un intervento chirurgico al naso per risolvere un problema respiratorio che aveva sviluppato l’anno precedente. E questa condizione le impediva persino di partecipare alle sue amate lezioni di danza.

Come sanno i fan, Charli D’Amelio ha accennato per la prima volta ai suoi problemi respiratori già lo scorso aprile.

“È tempo di storie divertenti, quindi mi sono rotta il naso ad agosto (2019) e da allora ho avuto problemi respiratori alla narice destra”, ha scritto su Twitter in quel momento. “Avrei dovuto sottopormi a un intervento chirurgico a novembre per risolverlo, ma poi ho iniziato ad avere problemi alla narice sinistra”.

Poi, subito dopo l’intervento, ha caricato un video su TikTok con la didascalia: “L’operazione è terminata e sono così entusiasta che sono finalmente riuscita a sistemare la mia respirazione! E presto potrò essere di nuovo ai corsi di danza! “

Ora, invece, la star accompagna i suoi seguaci durante l’intero viaggio, dall’inizio alla fine, di quel momento così delicato.

In un video caricato su YouTube venerdì 28 agosto – The Truth About My Nose Surgery – la sedicenne ha condiviso il viaggio che ha fatto in ospedale. La ragazza ha prima visitato alcuni medici per discutere su come risolvere i problemi respiratori nella sua narice destra.

Poi, la mattina di una delle operazioni, Charli ha rivelato ai fan che la parte più “difficile” era non poter bere il caffè fino a quando il suo naso non fosse completamente guarito. Purtroppo, la ragazza è quasi svenuta durante le analisi del sangue prima dell’intervento vero e proprio.

Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio. Subito dopo la sua convalescenza, Charli D’Amelio ha dunque constatato di poter tornare a ballare!