Adele e Harry Styles insieme ad Anguilla: collaborazione in arrivo?

Che ci fanno Harry Styles e Adele in vacanza insieme ad Anguilla, nel Mar dei Caraibi?

Qualche ora fa, i due artisti britannici, fra i più apprezzati al mondo, sono stati pizzicati insieme nella splendida isola caraibica. In base alle informazioni riportate sul The Sun, Harry Styles e Adele avrebbero fatto “acquisti” al mercato del pesce dell’isolotto, spendendo in due oltre 4000 sterline.

Adele, come possiamo vedere dalle foto, è molto dimagrita. Il divorzio dal marito Simon Konecki avrebbe spinto l’artista a riprendere in mano la sua vita anche dal punto di vista alimentare.

Qui sotto trovate tutte le foto di Adele e Harry Styles ai Caraibi!

Adele & Harry Styles were spotted together in Anguilla, Caribe yesterday. 🏝 pic.twitter.com/SbjKCI6W0J — Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2020

Ovviamente, l’arrivo delle foto dei due cantanti ha “triggerato” i fan di entrambi gli artisti. Sono infatti in molti a pensare (o, meglio, a sperare) che Adele e Harry Styles stiano lavorando ad un singolo insieme. O chissà a che cos’altro.

Difficile pensare, in ogni caso, che si tratti di una canzone di Harry. Come saprete, l’artista degli One Direction ha da poco pubblicato il suo secondo album Fine Line (qui potete leggere la nostra recensione).

Discorso diverso, invece, per la cantante di Rolling in the deep. Sono infatti quattro anni che l’artista britannica non pubblica un progetto discografico. Nel 2015, infatti, l’artista aveva reso disponibile il suo terzo disco 25. Poi, più nulla.

Adele, in tempi non sospetti, aveva rivelato di volersi ritirare dalla musica con una lettera dedicata ai fan. Ma negli ultimi mesi del 2019 qualcosa sembrava essere cambiato. Da più parti si era infatti parlato di un come back discografico previsto per il mese di novembre, che purtroppo non si è mai concretizzato.

E se, dunque, nel quarto disco di Adele ci fosse una collaborazione con Harry? Il nostro cuore potrebbe non reggere!