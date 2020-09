Addison Rae a Ellen Show parla degli inizi su TikTok e di Mariah Carey

Addison Rae si racconta su come ha iniziato a sviluppare la sua carriera su TikTok! La diciannovenne ha parlato del suo esordio alla piattaforma e di come in questo sia stata coinvolta anche Mariah Carey, in un’intervista nell’episodio di The Ellen DeGeneres Show andato in onda il 25 settembre.

“In realtà ho iniziato, perché al liceo c’erano persone più giovani, delle matricole, che stavano facendo dei TikTok”, ha detto Addison. “Ho pensato, ‘OK, ci sto, ma non lo capisco perché sono più grande, poi ho finito per utilizzare l’applicazione effettivamente nel luglio dello scorso anno”.

L’apprezzamento da parte della cantante Mariah Carey e l’amicizia con Kourtney Kardashian

“Quindi mi sono detta, sai una cosa? Sono nei video dei miei amici, perché non li guardo e li vedo semplicemente? ” ha continuato. “E poi ho finito per fare un video più tardi con mia madre, ed eravamo io e mia madre su una canzone di Mariah Carey. E a Mariah è piaciuto. Ho pensato, cosa?? “

“Quella era la prima volta che venivo notata da qualcuno che amavo e di cui ne ascoltavo la musica”, ha aggiunto Addison Rae. “Non lo so, quella è stata la cosa più pazza per me.”

La tiktoker ha anche parlato del fatto di essere diventata un’amica piuttosto stretta di Kourtney Kardashian e della sua famiglia. Un legame che ultimamente sta facendo parecchio discutere, per motivi davvero discutibili, e che hanno costretto l’imprenditrice a replicare a tono agli hater.

Durante lo stesso episodio dello show, Addison Rae si è unita a tWitch, sua moglie Allison Holker e Derek Hough (ballerino di Dancing with the stars) per una coreografia di ballo! I quattro ballerini hanno ricreato un divertente TikTok che tWitch e Derek avevano realizzato insieme in passato.

Ecco il video dell’intervista di Addison Rae a The Ellen DeGeneres Show