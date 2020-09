X Factor 2020: la storia della concorrente Beatrice Lambertini

Tra i tanti apparsi nel corso della serata delle seconda puntata di audizioni di X Factor 2020, non poteva che conquistare tutti, la giovane bolognese Beatrice Lambertini in arte Bea Lambe.

A soli vent’anni l’artista bolognese ha raccontato la sua storia in musica toccando un tema delicato che la riguarda da vicino. Ha parlato del suo “superpotere”, Bea è infatti dislessica e crede che ognuno di noi abbia dei superpoteri, e che a volte “ciò che noi crediamo sia un nostro difetto può rivelarsi una nostra forza”. Il suo brano, Superpotere, non ha bisogno di spiegazioni, basta lasciarsi trasportare dalle note e “sentire”.

Quello che sappiamo di Bea proviene dalle sue stesse parole che descrivono la sua condizione che comporta sicuramente delle difficoltà. Ma al tempo stesso l’ha portata a scoprire attraverso il linguaggio della musica una forma d’espressione e una diversa forma d’intelligenza.

Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Lambertini, ho 20 anni e abito a Bologna.

Fin dalle scuole elementari facevo molta fatica in matematica e ricordo che quando la maestra entrava in classe mi veniva ansia, non riuscivo quasi a respirare, per paura che mi chiamasse alla lavagna e mi sgridasse davanti a tutti. Facevo nuoto agonistico, quando andavo ad allenamento non riuscivo a leggere il cronometroe non riuscivo a partire quando mi veniva richiesto. Gli allenatori mi dovevano sempre dare il via.

Alle medie ho fatto dei test orali e scritti, ed è risultato che sono discalculica. Nella musica ho trovato un mondo bellissimo in cui posso essere me stessa. Una delle canzoni che ho scritto si intitola “Superpotere”, parla di me e di tutti coloro che si sono sentiti diversi ed incompresi. Spero che questa canzone possa aiutare bambini, ragazzi, genitori e chiunque stia attraversando un periodo difficile.